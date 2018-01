Het gat dat Joey Pelupessy achterlaat is groot

Het wachten is op groen licht uit Engeland. Gaat Joey Pelupessy naar Sheffield Wednesday dan is het mooi voor hem, een compliment voor de club en een zorg voor de trainer.

Risico

John Stegeman is als trainer van Heracles niet altijd te benijden. Want ga er maar aan staan: hij verliest met Joey Pelupessy twee dagen voor de herstart van de competitie niet alleen zijn aanvoerder, maar ook al zijn zesde basisspeler van dit seizoen. De opvolger van de middenvelder moet uit de eigen selectie komen, want Heracles koopt er normaal gesproken geen dure speler van hetzelfde niveau voor terug. Dat is het beleid van de club, maar in dit geval ook een risico, want zijn de middenvelders die overblijven wel direct inzetbaar? Wat als dat niet zo is en het team in de problemen komt? Dan is de tussentijdse verkoop van Pelupessy wel erg zuur en duur geweest.

Grote competities

Robin Gosens ging afgelopen zomer naar Atalanta Bergamo, Justin Hoogma naar Hoffenheim, Samuel Armenteros is na een mislukt half jaar in de Italiaanse Serie A bij FC Utrecht aanbeland. Thomas Bruns verkaste transfervrij naar Vitesse. Mike te Wierik liep ook uit zijn contract en maakte de stap naar FC Groningen, een grotere club die de laatste jaren alleen wel om dezelfde plekken speelt als Heracles. Een seizoen eerder vertrokken Wout Weghorst en Iliass Bel Hassani naar AZ, Paul Gladon (inmiddels terug) naar Wolverhampton Wanderers en Oussama Tannane werd voor veel geld verkocht aan St. Etienne in Frankrijk.

Heracles wordt opgemerkt van de Serie A, de Bundesliga, de Championship tot de Franse Ligue 1. In de meeste gevallen clubs en competities om trots op te zijn als speler, maar zeker ook als technische staf. Want na zoveel puike transfers kun je wel zeggen dat Stegeman en zijn assistenten iets goeds hebben gedaan, anders ontwikkelt een speler zich niet zo goed en snel

Volledig scherm John Stegeman kan mogelijk niet meer over Joey Pelupessy beschikken © ANP Pro Shots

Kopzorgen

Mooi aan de ene kant, het lot van een kleine club aan de andere kant. Heracles begint zondag de tweede seizoenshelft thuis tegen PSV zonder de aanvoerder, de verbinder en de schakel. Wie gaat dat oplossen op het middenveld als er geen directe versterking voor terugkomt? Kan Sebastian Jakubiak (24) die taak al aan? De Duitser is pas sinds dit seizoen officieel profvoetballer en ontbeert nog ervaring. Peter van Ooijen heeft al tig kansen gehad, maar op het moment dat hij zich definitief in de basis kan spelen, valt er steeds fysiek of mentaal wat voor. Lerin Duarte is een middenvelder die dit seizoen veel als verdediger speelde. Hij is herstellende van een kuitbeenbreuk.

Volledig scherm Sebastian Jakubiak © Pro Shots