1-0 voor Supportersvereniging Glanerbrug: oude scorebord Het Diekman van sloop gered

FC Twente en Heracles wacht kracht­proef bij herstart seizoen: duizenden fans verwacht

5:37 ENSCHEDE/ALMELO Sinds de anti-racisme protesten kwamen er in Nederland niet zoveel mensen meer samen op één plek. Morgenavond zitten er in De Grolsch 8000 supporters bij de eerste thuiswedstrijd van FC Twente dit seizoen. Zijn FC Twente en Heracles klaar om grote groepen mensen te ontvangen in coronatijd?