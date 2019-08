1,4 miljoen in spelersfonds FC Twente, benoeming Van der Kraan definitief

FC Twente Vrouwen begint uitstekend aan kwalifica­tie Champions League

7 augustus GOOR - FC Twente Vrouwen is woensdagavond sterk begonnen aan de kwalificatie voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. In Goor was Alashkert uit Armenië geen partij voor de Tukkers: 8-0. En gunstig: het andere duel in de poule van FC Twente eindigde gelijk.