100 miljoen: Er stond in de krant nog net niet dat Ajax een ramp stond te wachten

Ja: het waren andere tijden, voetballers waren helden op afstand in zwart-wit, maar nu de koopgekte in het voetbal de waanzin op de huizenmarkt ver heeft overtroffen, is het best verleidelijk even terug te denken aan die goede ouwe tijd. Maandag stond er in deze krant een verhaal over Antony en in de eerste zin was te lezen dat Ajax moest vrezen. Vrezen voor het winnende staatslot. Er stond nog net niet dat Ajax een enorme ramp stond te wachten.