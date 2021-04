22 april is een bijzondere dag in de historie van FC Twente

ENSCHEDE - De 22ste april is meer dan zomaar een voetnoot in de geschiedenis van FC Twente. Op 22 april 1998 nam FC Twente afscheid van het aloude Diekman Stadion. En op 22 april 2019 keerde de club na een jaar terug in de eredivisie.

Twee historische mijlpalen op dezelfde dag: 22 april is een dag die in de boeken van FC Twente speciale aandacht verdient. In op 22 april 1998 nam de club na jaren van trouwe dienst afscheid van Het Diekman Stadion. De beroemde speaker van Liverpool in die dagen, George Septhon, was speciaal naar Enschede gekomen om het clublied ‘You’ll never Walk Alone’, te overhandigen. Daarmee verkreeg FC Twente het officiële recht om het ook als clublied te gebruiken. Alle oud-spelers waren uitgenodigd om naar Enschede te komen en het elftal dat op 22 augustus 1965 de eerste competitiewedstrijd in stadion ‘Erve Dieckman’ tegen Telstar afwerkte, speelde een partijtje tegen het C-elftal.

Laatste goal

Met een 3-1 zege op Heerenveen ging het slot erop, op dat monument aan de J.J. van Deinselaan. Een monument dat mooi was van lelijkheid. Tukker Martijn Abbenhues was de maker van het laatste doelpunt in het stadion met die vermaledijde sintelbaan. “Vaarwel groot stuk beton”, zong Marga Bult na afloop op de middenveld en daarmee sloot FC Twente een historische periode af.

Volledig scherm Eén van de grote sterren die ooit speelde in het Diekman Stadion: de Duitser Helmuth Rahn verlaat als speler van Sportclun Enschede onder applaus van ballenjongens het veld. © Archief Tubantia

Volledig scherm Het kaartje voor de laatste wedstrijd in Het Diekman als tatoeage. © Tubantia

Einde tijdperk

22 april 1998 was het einde van een tijdperk. Het einde van een stadion waar de club grootste triomfen vierde, waar prachtige voetballers speelden, de grootste clubs van Europa onderuit gingen en waar in 1983 de club ook degradeerde. In Het Diekman groeide FC Twente uit tot een grote speler in Nederland en daarbuiten.

22 april 2019

21 jaar later, op diezelfde 22ste april, was De Grolsch Veste het decor van de Twentse bevrijdingsdag. Na een jaar van schaamte in de Keuken Kampioen Divisie keerde FC Twente in één seizoen terug op het hoogste niveau. Dat gebeurde in een draak van een wedstrijd tegen Jong AZ, maar toen het eindsignaal na een zenuwslopende, warme middag, had geklonken, telde dat niet meer. FC Twente was terug in de eredivisie en de kampioen van 2010 Blaise N’Kufo was er om de schaal uit te reiken. Dertigduizend supporters gingen uit hun dak. De schande was uitgewist.

Volledig scherm Feest in de stad als de titel een feit is. © ANP