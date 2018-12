22 bussen Twente-fans onderweg naar Volendam

Xandro Schenk krijgt eindelijk zijn kans bij FC Twente

6 december HENGELO - Het heeft vijftien duels geduurd, maar Xandro Schenk keert vrijdagavond bij FC Volendam terug in de basis bij FC Twente. De laatste keer dat hij in de competitie speelde? Dat was op de eerste speeldag tegen Sparta, hartje zomer.