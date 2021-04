4000 toeschouwers bij FC Twente - FC Utrecht

„We zijn heel blij met toelating van (beperkt) publiek”, laat FC Twente in een reactie weten. „We hebben steeds gezegd dat we er klaar voor zijn. Dat hebben we aan het begin van het seizoen ook laten zien. De komende dagen hopen we de verdere informatie met voorwaarden te ontvangen. Wat ons betreft is dit de eerste aanzet tot volledig bezette tribunes.”

Heracles: ‘Mooie aanloop’

Heracles speelt op zondag 25 april een uitduel bij FC Emmen. „Het is positief dat er stappen gemaakt worden. Aan het begin van het seizoen hebben we al bewezen in staat te zijn het wedstrijdbezoek volledig veilig te kunnen organiseren. Voor onze supporters is het natuurlijk jammer dat de pilot niet samenvalt met een thuiswedstrijd”, reageert algemeen directeur Rob Toussaint. „Maar we zijn er van overtuigd dat we dankzij de pilot ook in de laatste vier speelrondes van dit seizoen publiek mogen verwelkomen. In onze ogen is het daarom een realistisch scenario dat we onze supporters en sponsoren weer mogen ontvangen bij de thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo en Feyenoord. Alles bij elkaar vormt het een mooie aanloop naar volledig gevulde stadions volgend seizoen.”