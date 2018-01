5 berichten die laten zien waarom Jeroen van der Lely een volgtip is op Instagram

Voetballers op sociale media, vaak posten ze enkel over wedstrijden of andere prestaties in het voetbal. Soms worden ze zelfs bijgehouden door speciale social-mediabureaus. Je wordt volgegooid met de welbekende clichés. Jeroen van der Lely van FC Twente pakt dit anders aan. Vooral de zelfspot van Jeroen van der Lely maakt hem zo uniek.

1. “Iedereen wil nu wel in mijn schoenen staan”

Jeroen van der Lely komt dit seizoen niet veel aan het spelen toe bij FC Twente. Toch weet hij daar een humoristische draai aan te geven door op Instagram met veel zelfspot berichten te plaatsen. De laatste post gaat over zijn nieuwe schoenen van New Balance. “In tegenstelling tot normaal zou iedereen nu wel in mijn schoenen willen staan,” is de titel van het bericht.

Love this new colour😻 In tegenstelling tot normaal zou iedereen nu wel in mijn schoenen willen staan😏#Visaro #TeamNB #NBFootball Een foto die is geplaatst door null (@jeromedulis) op 19 Jan 2018 om 10:28 PST

2. “Word vrolijk van Kerst, dan raak ik wel een bal”

Met de kerstdagen in het afgelopen jaar poseerde Van der Lely voor een kerstboom met daarin kerstballen. Hij pakte de bal in zijn rechterhand en liet een foto schieten. Het onderschrift is komisch: “Ik word altijd zo vrolijk van Kerst, want dan raak ik wel een bal”

Ik word altijd zo vrolijk van Kerst, want dan raak ik wel een bal🙄 Een foto die is geplaatst door null (@jeromedulis) op 28 Dec 2017 om 9:02 PST

3. “Dan sta ik weer eens in de basis”

Begin november plaatste de rechtervleugelverdediger een bericht voor een restaurant. De naam van het restaurant is De Basis. Van der Lely denkt dat hij daar binnenkort maar eens gaat eten, dan staat hij eindelijk weer eens in de basis. Ook de reactie van Jelle van der Heyden is geestig: “Samen gaan bro?”

Ik denk dat ik hier binnenkort maar ga eten, dan sta ik eindelijk weer eens in de basis😌 Een foto die is geplaatst door null (@jeromedulis) op 2 Nov 2017 om 11:29 PDT

4. “Het bos in gestuurd”

Op de training zal vleugelflitser Oussama Assaidi regelmatig zijn directe tegenstander zijn. Daarop zal deze post waarschijnlijk geïnspireerd zijn. “Dit was eigenlijk tijdens de training van vanochtend, alleen ik werd weer eens het bos in gestuurd,” aldus de titel van de foto waarop Van der Lely zich laat fotograferen in het bos.

Dit was eigenlijk tijdens de training van vanochtend, alleen ik werd weer eens het bos in gestuurd🙄 Een foto die is geplaatst door null (@jeromedulis) op 22 Oct 2017 om 5:28 PDT

5. “Komend seizoen eindelijk van de grond”

In de zomer bezocht Van der Lely een plaats met koala’s en kangoeroes. Bij de post hurkend naast de kangoeroes plaatst hij: “Ik heb mijn maat even gevraagd naar wat tips over sprongkracht, dus aankomend seizoen kom ik eindelijk eens van de grond af.” Jos Hooiveld gooit er nog een schepje bovenop met de reactie “Dat hij nog de ogen open moet houden en je zit goed.”