6 redenen waarom FC Twente en Heracles Almelo kans maken op de overwinning

DerbyENSCHEDE - Vrijdagavond staat de Twentse derby weer op de rol. Wat maakt FC Twente tot de favoriet? Of is Heracles dit keer de te kloppen ploeg? 6 redenen waarom beide ploegen kans maken op de overwinning.

FC Twente is favoriet omdat....



• De druk er vol op staat en dat maakt in de vertrouwde eigen omgeving bepaalde krachten en sentimenten los. Denk maar eens aan de vorige thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, toen tegen alle verwachtingen en logica in, het elftal opstond, de vuist balde en de betere tegenstander wegblies. Op dat soort dagen, als de aanhang er achter gaat staan, kan het nog steeds spoken in De Grolsch Veste.

Twente moet het ook van de wedstrijden in Enschede hebben, want de laatste zeven uitduels gingen allemaal verloren. Op vreemde bodem oogt Twente lusteloos, zielloos en vaak ook hulpeloos. Het moet vrijdag gebeuren en dat besef maakt het elftal strijdbaar.

• Heracles zo'n beetje de favoriete tegenstander is van FC Twente. Van alle clubs in de eredivisie won Twente verhoudingsgewijs het vaakst van de buurman. De Almeloërs trekken elk seizoen met een karrenvracht aan verwachtingen en ambities over de A35, maar net zo vaak keren ze gedesillusioneerd huiswaarts. Heracles won slechts twee keer in Enschede, het gebeurde voor het laatst in 2012 (zie kader).

• Heracles na de zege op Roda JC met het nodige vertrouwen naar De Grolsch Veste komt en zich stiekem misschien wel de favoriet waant tegen de grote broer in problemen. De laatste keer dat Heracles die status ook had, was twee seizoenen geleden toen Twente in de eerste wedstrijd na de winterstop als degradatiekandidaat aan de derby begon.

Gesterkt door de eigen resultaten en de moeilijkheden bij de rivaal waande het overmoedige Heracles zich de beste. Het werd die avond 4-0 voor FC Twente. De rol van favoriet moet je liggen. En dat is vaak alleen aan de echte topteams voorbehouden.

Heracles is favoriet omdat....



• De ranglijst mag in deze fase van de competitie dan nog niet zoveel zeggen, maar het ding is er niet voor niets. Heracles heeft vijf punten meer gehaald dan Twente tot nu toe. Dat is geen garantie voor de toekomst, het zegt wel dat het de afgelopen wedstrijden beter is gegaan dan in Enschede.

De zege op Roda JC was belangrijk voor het vertrouwen en ook al weet iedereen in Almelo dat de derby een wedstrijd op zich is, als Heracles weer een keer zou willen winnen in De Veste, zou dit het moment kunnen zijn.

• De tred van Brandley Kuwas wordt steeds soepeler. De buitenspeler raakte vier weken geleden geblesseerd, terwijl hij net zo voortvarend van start was gegaan dit seizoen en zijn medespelers bij de hand nam. De bedoeling is dat hij de derby gaat halen, de hoop is dat hij er meteen weer staat. Hij heeft geen wedstrijdritme, dat kan tegenzitten.

Zijn vervanger op de rechtervleugel Brahim Darri is zelfkritisch, hij wil scoren. Hij aast er op, de derby zou het perfecte moment zijn voor zijn eerste van dit seizoen. Als Paul Gladon dan ook eens een bal van de vleugels krijgt en Vincent Vermeij goed invalt....

• Heracles heeft zeker geen topploeg en moet het als altijd van het collectief hebben. Defensief is er genoeg aan te merken, op het middenveld is het zoeken naar de juiste balans en aanvallend is het niet effectief genoeg. Maar het team is wel zes weken verder dan FC Twente, dat pas sinds 1 september bij elkaar is.

Veruit het grootste deel van de selectie van Heracles is al sinds de eerste dag van de voorbereiding samen. Ze kennen elkaars kracht en valkuilen en hoe mooi zou het zijn om na de stunt op Ajax, na vijf jaar weer eens in De Veste te winnen?