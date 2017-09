90 minuten en een goal voor Tighadouini: 'Goede stap'

Langeler neemt Tukkers op in voorselectie Jong Oranje

16:00 ENSCHEDE – Joël Drommel en Hidde ter Avest zijn door KNVB-coach Art Langeler opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. De Nederlandse talenten nemen het vrijdag 6 oktober in de EK-kwalificatie in Doetinchem op tegen Letland, vier dagen later staat in Kiev de interland tegen Oekraïne op het programma.