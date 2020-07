Aan de erelijst van Maud Roetgering kan Lieke Martens niet tippen

Ze moet er zelf niet aan denken. Een standbeeld? Een plekje voor de eeuwigheid tussen de iconen Blaise N’Kufo en Sander Boschker bij de ingang van De Grolsch Veste? „Wie zit daar nou op te wachten? En wie kent nou Maud Roetgering?” Om maar even meteen duidelijkheid te scheppen: Maud Roetgering uit Enter is een monument van de club. Dertien jaar lang FC Twente, jarenlang aanvoerder en de verdedigster, won eenmaal de beker en zes landstitels. Er zijn voetballers met een mindere erelijst opgenomen in een galerij der grootheden. Geen speelster in Nederland heeft zo’n cv ooit bij elkaar gevoetbald.