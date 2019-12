Aangeslagen FC Twente-trainer Garcia: ‘We zitten er doorheen’

Garcia zat er na afloop aangeslagen bij. Ondanks dat hij zijn opstelling op meerdere plekken had aangepast, lukte er helemaal niets bij FC Twente. ,,We zitten er fysiek de laatste weken doorheen en zijn het vertrouwen kwijtgeraakt”, aldus de oefenmeester.

Zorgwekkend was verder dat spelers het wedstrijdplan loslieten. „We wilden iets terugzakken, en compact blijven, maar we renden soms zo naar voren om druk te zetten”, aldus Garcia. „We mochten blij zijn dat het na de eerste helft nog maar 1-0 was. In de rust hebben we de afspraken nog eens goed doorgenomen, maar als je binnen een paar minuten twee tegengoals krijgt, dan is het natuurlijk over.”