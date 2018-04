Aangeslagen Stefan Thesker: ‘Als je de goals zo weggeeft, kun je niet winnen’

Volgens de Duitse verdediger was er in eerste instantie niks aan de hand voor de Tukkers. ,,We begonnen heel goed en kwamen terecht op voorsprong. Maar als je de goals zo weggeeft, kun je niet winnen”, aldus Thesker. FC Twente incasseerde de gelijkmaker vlak voor het rustsignaal, maar volgens Thesker was de sfeer in de rust goed. ,,Het doelpunt kwam door een individuele fout, daar kun je weinig aan doen op dat moment. Het belangrijk was dat we goed stonden, maar in de tweede helft hebben we te weinig balbezit gehad. ADO kwam veel sterker uit de kleedkamer, terwijl ons gevoel nog goed was.”