Aanval FC Twente begint vorm te krijgen: Lukoki tekent voor twee jaar

Streuer kan zich niet vinden in kritiek op scouting FC Twente

1 juni ENSCHEDE - FC Twente-technisch directeur Jan Streuer is het niet eens met de kritiek op de scouting van FC Twente. „Wij kennen echt wel alle spelers in de eerste divisie, om maar eens wat te noemen”, zegt hij. „Patrick Busby is de coördinator, en hij heeft bij clubs als Ajax, HSV, FC Groningen en Brighton gewerkt. Hij is één van de meest ervaren scouts van Nederland met een enorm netwerk.”