Aanvallend machteloos FC Twente verliest bij FC Groningen

FC Twente speelde aanvankelijk nog een prima eerste helft in Groningen. De ploeg toonde zich vooral in de beginfase dominant en stichtte gevaar via Fredrik Jensen en Haris Vuckic. Jensen schoot in kansrijke positie naast en Vuckic, die vrij voor het doel werd gezet door Jensen, vond Sergio Padt op zijn pad. Maar daarna was het, in offensief opzicht, gedaan met FC Twente.

Brondeel

De grootste kansen waren in het vervolg immers voor FC Groningen, maar daarbij hield Jorn Brondeel zijn ploeg lange tijd op de been. Eerst keerde de doelman een schot van de diepgestuurde Lars Veldwijk, in de rebound redde hij op de inzet van Mimoun Mahi. Kort voor het rustsignaal kreeg Mahi nog een reuzekans, maar daarbij had FC Twente het geluk aan zijn zijde. Het schot ging via het been van Thomas Lam over.

Wel raak

Tien minuten na rust trof FC Groningen wel doel. Nadat het schot van Ritsu Doan eerst nog geblokkeerd werd, toonde Oussama Idrissi zich attent bij de rebound. Via de binnenkant van de paal kopte hij de 1-0 binnen. Daarna probeerde FC Twente jacht te maken op de gelijkmaker, maar toonde het zich daarin te afhankelijk van Oussama Assaidi.

Tighadouini

In de slotseconden had Adnane Tighadouini nog de gelijkmaker op zijn voet. De invaller sneed naar binnen en haalde hard en bekeken uit, maar Padt strekte zich succesvol, waardoor FC Twente verloor. De ploeg blijft daardoor in de gevarenzone.