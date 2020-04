Aanvoerders FC Twente en Heracles: 'Als het kan en veilig is, willen we gewoon voetballen’

Meerdere voorzitters, zoals Marc Overmars van Ajax, riepen de afgelopen dagen om de competitie te stoppen. Er werd in de Telegraaf gesuggereerd dat de meeste aanvoerders van de teams in de eredivisie niet meer zouden willen spelen. Maar volgens Bijen van FC Twente en Pröpper van Heracles klopt dat niet. Ook andere aanvoerders lieten weten zich daar absoluut niet in te herkennen.

„Ik ga niet zeggen we spelen wel of niet, daar ga ik niet over”, zegt Pröpper. „Maar als het RIVM en de regering zeggen dat het kan, dan kan het en willen we spelen.” Bijen vult aan: „De gezondheid staat bij iedereen op de eerste plek. Of we wel beginnen in juni of niet, het zij zo. We luisteren naar de instanties.”