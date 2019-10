Aburjania mag het nu laten zien bij FC Twente

ENSCHEDE - FC Twente heeft woensdagavond in het bekerduel tegen De Treffers een ander uiterlijk. Eén van de beoogde nieuwkomers is Giorgi Aburjania, de international van Georgië die in Enschede nog een grote onbekende is.

Hoe goed is hij? Wat kan hij precies en waar moet hij spelen? De maand november nadert, maar Giorgi Aburjania is nog altijd één groot vraagteken voor de supporters van FC Twente. Afgelopen vrijdag tegen Emmen kwam hij in de 90ste minuut in het veld. Op dat moment was de wedstrijd allang en breed gespeeld. In die korte tijd gaf Aburjania zowaar nog één goede pass, maar voor een serieus oordeel kwam hij natuurlijk niet in aanmerking.

Het is na elf duels sowieso lastig de middenvelder langs de meetlat te leggen, want Aburjania kwam tot dusverre niet verder dan zes invalbeurten. „Zijn probleem is dat hij de hele voorbereiding heeft gemist”, aldus trainer Gonzalo Garcia. „Hij kwam laat bij ons binnen en toen hij er eenmaal was moest hij nog twee weken wachten op zijn werkvergunning. En als je niet fit aan het seizoen kunt beginnen, heb je daar een hele tijd last van.”

Interlands

Het opvallende is dat Aburjania zijn minuten vooral pakte in de interlands met Georgië. „Voor een speler is zo’n interland mooi, maar het haalt je wel uit je ritme bij de club”, aldus Garcia, die van mening is dat Aburjania inmiddels op het niveau is aangekomen dat hij van hem is gewend. Zo werkte het tweetal al eens samen op Cyprus, bij Famagusta.

Deze zomer kwam hij over van Sevilla, dat hem vorig seizoen had uitgeleend aan tweededivisionist CD Lugo. „Giorgi traint goed, heeft plezier en is nu fit.” Volgens de oefenmeester komt de 24-jarige voor alle posities op het middenveld in aanmerking. Wat het lastig maakt is dat de concurrentie in het middenrif bij Twente moordend is.

Meerdere wijzigingen