Aburjania mag vertrekken bij FC Twente

Aburjania werd vorig jaar gehuurd van het Spaanse Sevilla. Het opvallende was dat FC Twente hem meteen voor twee seizoenen huurde. In zijn eerste jaar bij FC Twente kwam hij lange tijd niet in de plannen van trainer Gonzalo Garcia voor. Vlak voor het stilleggen van de competitie had de international van Georgië wel een basisplaats veroverd.

Geen plek

Dure speler

,,Giorgi is van buiten de EU en dat betekent dat hij voor ons een dure speler is”, zegt technisch directeur Jan Streuer. ,,Dat soort salarissen kunnen we ons nu niet meer permitteren.” De club heeft de middenvelder, die tegen Fortuna Sittard de openingstreffer voor zijn rekening nam en ook tegen Excelsior'31 scoorde, laten weten dat hij mag uitkijken naar een andere werkgever. „Maar we gaan hem niet naar de uitgang duwen of op een andere manier dwars zitten. Dat zou niet netjes zijn. Hij heeft een contract en daar moeten wij ons aan houden”, aldus Streuer. Volgens de technisch directeur is er wel belangstelling voor Aburjania.