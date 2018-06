Accountant die jaarrekeningen FC Twente goedkeurde geschorst

De zaal was aangespannen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In de jaarrekening van 2012/2013 verwerkte FC Twente een bedrag van 12 miljoen aan toekomstige televisierechten. Geld wat er op dat moment nog helemaal niet was.

Volgens de tuchtrechter ging het om een transactie met een rechtspersoon die nog niet bestond, die ook uitstaande schulden die de voetbalclub had zou overnemen. “Jaarrekeningen worden niet opgesteld op basis van intenties maar op basis van feitelijke transacties en gebeurtenissen.”

FC Twente is destijds al bestraft, de club kreeg punten in mindering omdat het opnieuw de jaarrekening moest intrekken.

Waarde stadion

In de jaarrekening had de accountant de waardevermeerdering van het stadion van de club in cijfers niet goed onderbouwd. In het boekjaar 2013/2014 ging de restwaarde van het stadion van 0 naar 20 miljoen euro, waardoor FC Twente jaarlijks 1,1 miljoen euro minder af te schrijven had. Niet correct, zo oordeelt de tuchtrechter.

De Accountantskamer vindt verder dat de accountant van Ten Kate Huizinga onvoldoende eigen onderzoek heeft gedaan naar de cijfers en zich puur heeft gebaseerd op informatie vanuit het management van de club: "Hij had zelf daarnaast geen verdere controle uitgevoerd of controle-informatie verzameld, waar dat wel had gemoeten."

De accountant mag een maand lang zijn werk niet uitvoeren.