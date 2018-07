Achilles'12 nieuwe thuishaven FC Twente Vrouwen, ATC'65 verbaasd

Twente trainde de afgelopen jaren bij ATC, maar wilde graag naar een nieuwe accommodatie met meer topsportfaciliteiten. Het trainingscomplex van FC Twente in Hengelo bleek geen optie, waarna de Stichting FC Twente Vrouwen de mogelijkheid heeft bekeken voor een andere locatie.

Quote Ik denk dat het goed is om nu rustig te blijven Martin Weghorst

Faciliteiten

Bij die zoektocht is de vrouwentak uitgekomen bij Achilles'12. „Daar schijnen de topsportfaciliteiten beter te zijn", laat een verbaasde ATC-voorzitter Martin Weghorst weten. „Toen het speelschema van de vrouwen bekend werd, hebben wij aangegeven dat wij de twee wedstrijden op dinsdagavond niet kunnen faciliteren. De Stichting is vervolgens in gesprek gegaan met de gemeente Hengelo en twee weken geleden kregen wij een brief dat ze definitief naar Achilles gaan. Dat kwam voor ons als een verrassing."

Spanning

Weghorst geeft aan dat er begin dit jaar contact is geweest met FC Twente over de overbrugging van oude naar nieuwe spullen bij ATC. „Daarop kregen we voor 1 juli een signaal dat ze zouden blijven. Ik wist dat we spanning zouden krijgen op ons sportpark en dat werd bevestigd toen het speelschema bekend werd met wedstrijden op dinsdagavond. Maar dat ze definitief zouden vertrekken kwam voor ons uit de lucht vallen."

Teleurgesteld