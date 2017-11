Acht oud-profs toegevoegd aan jeugdscouting FC Twente

Een aantal van hen was in het verleden al intensief betrokken bij de scouting van FC Twente. ,,Afgelopen jaar hebben we binnen de jeugdscouting diverse zaken onder de loep genomen”, legt Zandvliet uit. ,,Een van de zaken waar we heel scherp naar hebben gekeken was de eindfase van onze jeugdscouting. Daar willen we een verbeterslag maken. Het is mooi dat deze oud-spelers daar nu een belangrijke rol in gaan spelen.”