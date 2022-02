‘Achteraf is het makkelijk praten, maar toch, ze hadden bij FC Twente eerder moeten wisselen’

Onbewust, maar niet minder opvallend: op de sportpagina’s gaan de hoofdverhalen van Heracles en FC Twente over twee spelers die in januari nog onder contract stonden bij Hoffenheim: Justin Hoogma en Joshua Brenet. Hoogma keerde zaterdag tegen AZ verrassend snel terug in de ploeg, Brenet zorgde in het spectaculaire gevecht met Go Ahead Eagles ervoor dat FC Twente na een 2-0 achterstand toch nog een punt uit het vuur sleepte.