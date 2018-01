Adam Maher: 'We hebben na de 0-1 nog genoeg mogelijkheden gehad'

Verbeek: 'PSV trekt zich weinig aan van publiek'

26 januari ENSCHEDE - FC Twente-trainer Gertjan Verbeek zag afgelopen zondag in Almelo met eigen ogen hoe dodelijk efficiënt PSV kan zijn. ,,Het is een uitgekookte ploeg'', aldus de oefenmeester. ,,Ze hebben veel ervaring en kunnen een tegenstander het gevoel geven dat er wat valt te halen. Dat gevoel had Heracles ook. Maar dat is ook meteen de valkuil. Waar andere ploegen vier kansen nodig hebben, slaan zij bij die ene meteen toe.''