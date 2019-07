Aftellen: Met Garcia op de bank moet er veel veranderen bij FC Twente

Eerst even een verandering van huishoudelijke aard. Als u vanaf nu de naam Gonzalo Garcia overal tegenkomt denk dan niet dat er 'een Garcia' is vergeten. Tot afgelopen weekeinde heette de trainer van FC Twente Gonzalo Garcia Garcia. Maar op verzoek van de hoofdpersoon zelf mag het wel iets korter, schrappen we de achternaam van zijn moeder en houden we het bij de naam van zijn vader: gewoon één keer Garcia dus.