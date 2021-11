Aftellen naar de derby: FC Twente nog dik in voordeel, maar Heracles verloor al drie jaar niet meer

Hoe staat FC Twente ervoor, een paar dagen voor de derby?

Kon beter. Met één punt uit de laatste drie duels en mager veldspel houdt het niet over bij de ploeg, die dit seizoen bij de eerste acht wil eindigen. „Je mag van ons meer verwachten”, was de duidelijke boodschap van technisch directeur Jan Streuer dinsdag in deze krant. Het is niet zo dat FC Twente onder hoogspanning staat, maar de druk is wel voelbaar: FC Twente moet, Heracles wil graag, heel graag.