Afwezigheid van Ramiz Zerrouki voedt speculaties, maar volgens FC Twente-trainer Ron Jans is Zerrouki gewoon ziek

bericht uit costa rica De aarbeien­ver­ko­per loopt in Costa Rica midden op de snelweg

Wie prof wil worden bij Alajuelense paradeert niet bepaald over een rode loper naar de club. De weg naar het complex waar FC Twente traint zit vol gaten. En dan hebben we het niet over kleine gaten of zomaar kuilen: het zijn heuse kraters die zelfs een Hummer laten kraken.

15 december