Aitor bezorgt FC Twente zege op Moeskroen

Volledig scherm Oriol Busquets stoomt op in het oefenduel van FC Twente tegen Moeskroen. © Orangepictures

Met de rots van Gilbraltar als een prachtig stilleven op de achtergrond werkte FC Twente z’n tweede en laatste wedstrijd af in Spanje voordat de ploeg vrijdagmorgen weer terugkeert naar Nederland. Een paar dingen vielen er op in het vervallen stadionnetje waar je vanaf de hoofdtribune de grote tankers de patrouilleboten over de Middelllandse Zee ziet varen. Zo vormden Peet Bijen en Julio Pleguezuelo net als tegen Fortuna Düsseldorf het centrale duo, speelde Xandro Schenk weer linksachter, was er op het middenveld een basisplaats voor jongeling Jesse Bosch en op rechts voorin kreeg Queensy Menig wederom de voorkeur boven Aitor. Het is duidelijk dat de technische staf de Spanjaard op z’n plek wil zetten, omdat men ontevreden is over zijn werkethiek. De routiniers Wout Brama en Paul Verhaegh waren nog niet wedstrijdfit en zaten op de tribune. Haris Vuckic viel na tien minuten in voor de geblesseerde Rafik Zekhnini. De topscorer van FC Twente, voor wie er sluimerende interesse is, maakte in de voorbije dagen geen fitte indruk en begon daarom in eerste instantie op de bank. Vuckic speelde voor rust als rechtsbuiten, terwijl Javier Espinosa als valse spits stond opgesteld.

Spelen met hesjes

Voor het duel moest er trouwens eerst nog even een oplossing worden gezocht voor het feit dat de organisatie beide clubs had laten weten dat ze in het rood konden aantreden. Omdat zowel Moeskroen als FC Twente geen reserveshirts bij zich had. Uiteindelijk speelde Moeskroen 90 minuten met hesjes.

Het positieve was dat FC Twente in de eerste helft niets weggaf tegen de fysiek sterke nummer tien van de Belgische eerste klasse. De ploeg had bij vlagen ook wel de controle, maar in balbezit was het spel nog te slordig om zelf iets te creëren. Queensy Menig was nog de gevaarlijkste aanvaller. Bij het enige dreigende moment werd hij getorpedeerd door de doelman van Moeskroen, maar een sanctie bleef achterwege.

Schot op de paal

In de tweede helft verving Aitor Vuckic en nam Keito Nakamura de plek in van Menig. Aitor speelde niet groots, maar hij was een stuk actiever dan tegen Düsseldorf.