Aitor en Berggreen ontbreken bij FC Twente tegen Emmen

VROUWENVOETBAL FC Twente Vrouwen speelt in maart twee keer in Heerenveen

16:17 ENSCHEDE - De vrouwen van FC Twente spelen op vrijdag 13 maart in de kwartfinale van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Dat maakte loting vrijdagmiddag bekend. Voor Fenna Kalma zal het een bijzondere ontmoeting worden. De spits ruilde de club uit Friesland afgelopen zomer nog in voor een avontuur in Enschede.