Aitor schrijft afscheidsbrief aan supporters FC Twente: ‘Beste tijd als voetballer tot nu toe’

De Spanjaard geeft aan dat hij graag op een andere manier afscheid had willen nemen en de handhaving met de supporters had willen vieren. Maar vanwege het voortijdig afbreken van de competitie door de coronacrisis was dit niet mogelijk.

Aitor kwam in twee seizoenen tot 56 competitiewedstrijden voor FC Twente. Daarin was hij twintig keer trefzeker. Waar hij volgend seizoen speelt is nog niet bekend. De Spanjaard sluit zijn brief af met de woorden: ‘Thank you very much from a Tukker.’