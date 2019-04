Aitor was in alles de beste bij FC Twente

CijferspelENSCHEDE - FC Twente heeft de klus geklaard. Wat zeggen de statistieken eigenlijk over de kampioen? Over het sterke seizoen van Aitor, de kracht van FC Twente in uitwedstrijden, de defensieve organisatie en de invloed van balbezit op de uitslag van de kampioen.

De twee kanten van het succes van Aitor

De meeste doelpunten samen met Tom Boere(13), meeste assists (8), meeste gewonnen duels (214), meeste overtredingen mee (91), meeste passes op vijandelijke helft (980), meeste schoten op doel (50), meeste voorzetten (167), meeste schoten naast/over (36) en de meeste dribbels (141). Al deze statistieken kenmerken het sterke seizoen van Aitor en het belang van de Spaanse aanvaller voor het aanvalsspel van FC Twente. Tegelijkertijd geeft het ook weer hoe afhankelijk Twente was van Aitor. In vrijwel alle bovenstaande statistieken was Aitor niet alleen koploper, maar de koploper met een enorme marge op de nummer 2 van de statistiek.

In uitwedstrijden het gat geslagen

In thuiswedstrijden is kampioen FC Twente niet eens de sterkste van de Keuken Kampioen Divisie met 37 punten uit 18 wedstrijden. Dat is namelijk Sparta met 44 punten uit 18 wedstrijden. Onder Twente volgen Go Ahead Eagles en Jong PSV nipt met respectievelijk 36 en 34 punten. Het grote gat met de rest is duidelijk geslagen in de uitwedstrijden van Twente. In alle 17 uitwedstrijden werden 39 punten behaald met een doelsaldo van +20. Op plaats 2 vinden we MVV terug met 30 punten, op 3 staat Top Oss met 28 punten. Go Ahead vinden we terug op plaats 5 met 27 punten, terwijl Sparta slechts 24 (!) punten behaalde uit 18 wedstrijden en plaats 11 noteert als het gaat om uitwedstrijden.

Defensief uitzonderlijk goed voor de Keuken Kampioen Divisie

De competitie op het tweede niveau van Nederland staat bekend om het vele aantal doelpunten per wedstrijd. Het grootste verschil kan dan logischerwijs worden gemaakt wanneer je je defensief onderscheidt. Iets dat FC Twente gedurende het hele seizoen heeft gedaan. FC Twente kreeg namelijk veruit de minste doelpunten tegen (31) van alle teams in de Keuken Kampioen Divisie. Op dit moment staat Sparta op 42 tegendoelpunten en Go Ahead Eagles op 51 geïncasseerde treffers. Met toch wel een groot verschil van 9 komt Top Oss het dichtstbij Twente met 40 tegendoelpunten. Heeft Twente vooral het geluk aan haar zijde gehad en/of is de defensieve organisatie echt heel goed? Dat laatste is het geval wanneer we kijken naar de Expected Goals-statistiek (verwachte aantal (tegen)doelpunten op basis van de kwaliteit van een kans). Van FC Twente werden namelijk op basis van deze cijfers ook de minste tegendoelpunten verwacht (35).

Zonder bal het best

FC Twente was dit seizoen op haar best wanneer de tegenstander veel ruimtes toe liet, met name achter de laatste linie. Verband daarmee houdt het balbezitpercentage. Want wanneer FC Twente de bal minder had dan de tegenstander, was de kans op een overwinning groter, zo was het gevoel onder de supporters. De statistieken onderschrijven deze gedachte behoorlijk goed. In de 11 wedstrijden waarin FC Twente punten verspeelde (7 verliespartijen, 4 gelijke spelen) was Twente namelijk 8 keer de ploeg met meer balbezit dan de tegenstander. Wanneer we vervolgens kijken naar de 24 gewonnen wedstrijden valt een tegenovergesteld patroon op: in 15 wedstrijden had Twente namelijk minder balbezit dan de tegenstander, terwijl in de andere 9 winstpartijen slechts drie keer het verschil in balbezit aanzienlijk groot was (+60%): tegen FC Volendam (5-0), Jong FC Utrecht (1-6) en Jong PSV (2-1).