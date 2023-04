Ajax is de kringloopwinkel van FC Twente

Wat willen Ajax en FC Twente met Sa­lah-Eddine, de uitblinker tegen AZ? ‘Of ik in Enschede blijf? Je moet niets uitsluiten’

Anass Salah-Eddine was zondagavond één van de uitblinkers bij FC Twente. In Enschede zien ze de potentie van de 21-jarige Amsterdamse linkspoot. Bestaat er een kans dat de huurling van Ajax komend seizoen ook in De Grolsch Veste speelt?