Akkoord nabij: Ugalde op weg naar FC Twente

De overgang is nog niet helemaal afgerond, maar een akkoord is aanstaande. Ugalde wordt daarmee de tweede Costa Ricaanse aanvaller in de historie van FC Twente. De eerste groeide in Enschede uit tot een fenomeen: Bryan Ruiz. Ugalde is een spits, die eventueel ook nog op de nummer 10 positie uit de voeten kan. Hij kwam in zijn eerste seizoen in Europa in 22 duels tot 11 goals. Door corona miste hij ook nog een deel van het seizoen. Ugalde stond volgens Belgische media ook in de belangstelling van Feyenoord en VVV.