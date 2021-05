Alles gedaan, alles geprobeerd, maar het is weer niet genoeg voor FC Twente

Video De Ballen Verstand: Speciale gast Arnold Bruggink laat z’n licht schijnen over FC Twente en Heracles

7 mei ENSCHEDE/ALMELO - Een speciale wedstrijd vraagt om een speciale behandeling. En dus is De Ballen Verstand aan de vooravond van de derby tussen FC Twente en Heracles dit keer anders dan normaal. Speciale gast in de extra lange aflevering is Arnold Bruggink, de Twentse analist van ESPN, die jarenlang in de top van Nederland speelde.