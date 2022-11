‘Als AZ geen keeper haalt, wordt FC Twente lachend vierde en Heracles heeft nog een spits nodig’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De reden is bekend: de late gelijkmaker van Go Ahead Eagles maakte een einde aan de winnende serie van de Tukkers in eigen huis. En dat leverde gemopper op, zoals ook het wisselbeleid van trainer Ron Jans voor de tweede keer op rij onder vuur lag. Dit keer wel terecht, zo vindt verslaggever Leon ten Voorde.

Bij Heracles was de stemming het afgelopen weekend na de late winst bij directe concurrent Willem II uiteraard een stuk vrolijker. Grote man bij de Almeloërs was de vaak onderschatte Lucas Schoofs, de kilometervreter die niet altijd zeker is van een basisplaats. Gaat alles voorspoedig bij de koploper? Nou, er zijn wel zorgen over de bezetting van de spitspositie als Samuel Armenteros niet beschikbaar is. „Daarom gaat Heracles in de winterstop zeker wat doen”, zegt verslaggever Ralph Blijlevens.

Nog even terug naar FC Twente, dat vrijdagavond alweer aan moet treden. Tegenstander is dan Sparta, dat inmiddels op drie punten staat. Gaan de Tukkers met een goed gevoel de winterstop in? „Als AZ in de winterstop geen nieuwe keeper haalt, wordt FC Twente lachend vierde.”

Vragen aan Ron Jans?

