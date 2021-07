Als de medische keuring erop zit, kan de vlag uit en is Van Wolfswinkel de nieuwe spits van FC Twente

Jan Streuer bevestigt dat Van Wolfswinkel in Twente is. Maar het is nog te vroeg om het al enthousiast van de daken te schreeuwen. Een speler moet eerst door de medische keuring en pas daarna is er zekerheid. Het nieuws van de transfer lekte uit via Zwitserland, laat de technisch directeur van FC Twente weten.

„Maar dat wil niet zeggen dat we als club nu naar buiten komen.” Pas als alles is afgerond en de handtekening er staat, gaat de vlag uit.

Heftige tijd

Van Wolfswinkel speelde vier seizoenen bij FC Basel, maar wil graag terug naar Nederland. Hij kijkt er naar uit om terug te keren, laat hij weten. Hij beleefde in Zwitserland een heftige tijd. In 2019 liep hij een hersenschudding op, uit de scans die werden gemaakt bleek dat hij een aneurysma in zijn hersenen had. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen en kan leiden tot een hersenbloeding. Een operatie volgde.

Zijn herstel kostte veel tijd, maar inmiddels is hij alweer geruime tijd hersteld. Hij is ook topfit, omdat hij de hele voorbereiding bij Basel al meemaakte. De spits - die ook bij Vitesse (twee keer), FC Utrecht, Sporting Portugal, Saint-Etienne, Norwich City en Real Betis speelde - mocht bij zijn Zwitserse club blijven, maar kiest toch voor FC Twente en een rentree in de eredivisie. Hij wordt in Enschede de opvolger van de Braziliaan Danilo, die gehuurd was van Ajax.