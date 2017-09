'Als het maar niet zoals bij Feyenoord - City gaat zondag in de Grolsch Veste'

Leon ten Voorde was deze week aanwezig in De Lutte, waar FC Twente op trainingskamp was. ,,De trainer en de ploeg kunnen wel wat nieuw elan gebruiken. De sfeer op het trainingscomplex in Hengelo is wat verstikkend door de slechte resultaten", aldus Leon. ,,Ik kan me er wat bij voorstellen. Als je continue hetzelfde doet in Hengelo heb je het gevoel dat je sowieso niet verder komt", vult Fardau aan.