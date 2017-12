'Armenteros heeft een verschrikkelijke keuze gemaakt'

FC Twente ontvangt Ajax zaterdag. Vorig seizoen won FC Twente in de blessuretijd met 1-0. ,,De euforie die toen loskwam hebben we heel lang niet meer meegemaakt", weet Leon zich te herinneren. Mateusz Klich was destijds de doelpuntermaker. Klich is inmiddels vertrokken naar Leeds United. ,,Maar Klich speelt niet. Dat zijn van die jongens die denken het beter kunnen krijgen in het buitenland", aldus Leon.