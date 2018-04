Arnautovic scoort ruim 9 jaar later wél tegen Arsenal

TUKKERS ON TOURENSCHEDE - Het voetbalweekeinde zit erop. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. In de rubriek 'Tukkers on tour' volgen we oud-spelers van FC Twente, Heracles en andere bekende voetballers uit de regio, die tegenwoordig in het buitenland spelen.

Deze week aandacht voor de verrichtingen van Marko Arnautovic, Eljero Elia, Robin Gosens, Mark Uth en Bas Dost.

Toen nog mis

Veel Twente-supporters hebben het nog op hun netvlies staan: de enorme kans van Marko Arnautovic in de eerste helft tegen Arsenal op woensdag 13 augustus 2008 in de voorronde van de Champions League. De wedstrijd werd gespeeld in het Arnhemse Gelredome wegens het uitbreiden van de eigen Grolsch Veste. Arnautovic stond destijds aan het prille begin van een prachtige carrière, hij was pas achttien jaar en wilde dolgraag het verschil maken tegen de Engelse ploeg. Twente verloor echter met 2-0, Arnautovic kwam niet tot scoren.

Nu raak

Hoe anders is het bijna tien jaar later? Zondag 22 april 2018 in het Emirates Stadium. Arnautovic is inmiddels met 29 jaar een ervaren international. De Oostenrijker speelde dit keer met West Ham United tegen de club uit Londen. En dit keer was het wel raak!

Gelijkmaker

De aanvaller scoorde na een 1-0 achterstand de 1-1 voor zijn ploeg. En zo was er weer hoop op een goed resultaat. De boomlange spits vierde zijn doelpunt uitgebreid met zijn ploeggenoten. Het bleek echter niet genoeg voor de winst, The Gunners liepen alsnog uit naar een ruime overwinning: 4-1.

Elia scoort, assist Adebayor

Ook in 2008 op het veld bij de wedstrijd FC Twente - Arsenal: Eljero Elia en Emmanuel Adebayor. Zij stonden destijds nog tegenover elkaar namens respectievelijk FC Twente en Arsenal, afgelopen vrijdag waren de aanvallers betrokken bij het beslissende doelpunt van Basaksehir tegen Kayserispor (3-1). Adebayor verzorgde de assist, Elia rondde beheerst af. Basaksehir is nog altijd titelkandidaat in Turkije. De achterstand op koploper Galatasaray is slechts een punt.

Eerste doelpunt Gosens

Bij het Italiaanse Atalanta was oud-Heraclied Robin Gosens dit weekeinde trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Torino (2-1 winst). Het was pas zijn eerste doelpunt in de Serie A. Eerder scoorde Gosens al wel in een Europese wedstrijd tegen Everton, maar in de competitie stond de Duitse middenvelder nog droog. Zijn laatste competitiedoelpunt was om precies te zijn op 4 februari 2017. Toen nog namens Heracles in de uitwedstrijd bij Willem II (3-1 winst).

Uth belangrijk voor Hoffenheim

Nog een oud-Heraclied die afgelopen weekeinde zijn voeten liet spreken: Mark Uth. Tegen Leipzig (5-2 winst) was de Duitse spits belangrijk voor Hoffenheim met twee goals en een assist. Hoffengeim draait dit seizoen in de Bundesliga bovenin mee. Het elftal van Uth heeft na 31 duels slechts vijf punten achterstand op nummer drie Borussia Dortmund.

