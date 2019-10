Assaidi, Bapoh en Gonzalez; waar zijn de kampioenen van FC Twente gebleven?

ENSCHEDE - Het is al bijna een half jaar geleden dat FC Twente zich tot kampioen kroonde in de Keuken Kampioen Divisie. Veel spelers uit de kampioensselectie staan nog onder contract in Enschede, maar velen vertrokken ook. Waar zijn zij gebleven? En hoe vergaat het hen?

Cristian González (23 jaar)

De spijkerharde verdediger komt uit voor CD Mirandés op het tweede niveau van Spanje. De Uruguayaan is hier basisspeler en vormt het centrale duo met naamgenoot Sergio Gonzales. Gonzalez speelde vorig seizoen vrijwel alles bij FC Twente en vormde samen met Peet Bijen het centrum van de Tukkers.

Nacho Monsalve (25 jaar)

De Spanjaard maakte de opvallende overstap naar NAC Breda. Begon daar dit seizoen als aanvoeder, maar miste de laatste drie duels door een knieblessure. Speelt in Breda in het centrum van de verdediging. Daar begon hij in Enschede ook, maar speelde de meeste duels uiteindelijk als rechtsback.

Volledig scherm Nacho namens NAC in duel met Ferdy Druijf. © BSR Agency

Matthew Smith (19 jaar)

Dit seizoen door Manchester City gestald bij Queens Park Rangers. In London kijkt de Welshman vooral vanaf de bank toe. Speelde vorig seizoen bij FC Twente vrijwel alles. Miste slechts vier duels. Drie keer moest hij verstek laten gaan door interlandverplichtingen, één duel was hij geschorst.

Volledig scherm Ramos in het shirt van zijn nieuwe club, Santa Clara. © Getty Images

Rafael Ramos (24 jaar)

De afgetrainde Portugees komt uit voor Santa Clara in zijn vaderland. De club speelt in de middenmoot van de Portugese eredivisie. Santa Clara is gelegen op de Azoren, ruim 2,5 uur vliegen van Lissabon. Ramos maakte dit seizoen nog geen minuten. De rechtspoot speelde bij FC Twente voor de winterstop als rechtsback, maar verdween naarmate het seizoen vorderde van het toneel in Enschede.

Oussama Assaidi (31 jaar)

Ook clubloos. In het degradatiejaar gold Oussama Assaidi nog als belangrijkste speler van FC Twente; vorig seizoen keek bij voornamelijk geblesseerd toe. Na de winterstop viel hij regelmatig in en aan het einde van het seizoen speelde hij nog twee volle wedstrijden. Welke club pikt de oud-speler van Liverpool op?

Ricardinho (35 jaar)

Miste vorig seizoen slechts vier wedstrijden in de kampioensploeg van FC Twente, maar de kleine Braziliaan is ondanks dat clubloos. Technisch begaafde linkspoot wisselde aanvallend sterke momenten af met onbegrijpelijke keuzes. Ondanks zijn leeftijd wil Ricardinho nog niet van stoppen weten. Hij kwam voor zijn tijd bij FC Twente uit in Brazilië, Zweden, Azerbeidzjan en Engeland.

Volledig scherm Ricardinho. © BSR Agency

Jeroen van der Lely (23)

De Nijverdalse verdediger kende een vreselijk seizoen bij FC Twente en vertrok naar Denemarken. Staat onder contract bij Vendsyssel FF, dat in de middenmoot van het tweede niveau van Denemarken bivakkeert. Van der Lely. De rechtspoot begon twee keer in de basis, maar moet de laatste duels vooral toekijken. Begon vorig jaar bij FC Twente alleen in de basis in het verloren uitduel bij RKC Waalwijk.

Jelle van der Heyden (24)

Bewandelde hetzelfde pad als Van der Lely. Is basisspeler bij Vendsyssel, waar landgenoot Ali Messaoud ook speelt. Van der Heyden maakte vorig seizoen in negentien duels minuten voor FC Twente, maar keek voornamelijk vanaf de bank toe. Maakte één doelpunt, uit bij Jong Ajax.

Alexander Laukart (20 jaar)

De jonge Duitser vertrok naar FC Den Bosch. Laukart doet het goed in Noord-Brabant en is basisspeler. Laukart kwam vorig seizoen slechts in drie wedstrijden in actie.

Volledig scherm Bapoh in actie namens VFL Bochum. © BSR Agency

Ulrich Bapoh (20 jaar)

De huurling keerde terug bij VFL Bochum en daar maakt hij zijn minuten. Scoorde onlangs, maar kreeg daarna een directe rode kaart. Bapoh begon vorig seizoen veelbelovend in Enschede met twee doelpunten in de eerste drie duels. De geboren Kameroener verdween echter steeds meer naar de achtergrond. In het laatste uitduel, bij Jong Ajax, deed hij nog even mee en scoorde hij.

Tom Boere (26 jaar)

Verkaste naar KFC Uedringen, dat speelt in de 3e Bundesliga. Boere is de eerste spits en scoorde tot op heden twee keer in vier duels. Boere scoorde vorig seizoen zestien doelpunten, maar was nooit helemaal onomstreden. Miste door een gebroken kaak in de slotfase van het seizoen nog enkele duels.

Jari Oosterwijk (24 jaar)

Is op zoek naar een nieuwe club. Begon het vorige seizoen met enkele invalbeurten, maar dwong uiteindelijk een basisplaats af. Scoorde acht doelpunten, waarbij het opviel dat zijn doelpunten vaak beslissend waren.

Volledig scherm Fred Friday. © Foto: SCS/Michel Utrecht

Fred Friday (24 jaar)

Huurling keerde deze zomer terug bij AZ, waar geen plek voor hem is. Friday kwam in de winterstop naar FC Twente, koos rugnummer 99 uit, maar imponeerde geen moment. Begon met een basisplaats, maar speelde richting het einde van het seizoen steeds minder. Behoorde de laatste vier duels niet meer tot de selectie.

Mohamed Hamdaoui (26 jaar)

Keerde terug naar De Graafschap, waar FC Twente hem van huurde. In Doetinchem is Hamdaoui basisklant. Scoorde tot op heden twee keer. Kwam net als Friday in de winterstop naar Enschede, maar kon geen basisplaats afdwingen. In de laatste duels ruimde Pusic wel ruimte in voor Hamdaoui. In het uitduel bij Jong Ajax baarde hij opzien met maar liefst vier assists.

Zonder minuten

Nick Hengelman (29 jaar)

Maakte de opvallende overstap naar Ajax Cape Town. In Zuid-Afrika is hij de eerste keeper onder trainer Andries Ulderink. Istvan Bakx, vorig seizoen nog actief voor Go Ahead Eagles, is ook basisspeler in Kaapstad.

Ryan Trotman (20 jaar)