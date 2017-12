Assaidi na 0-0 bij Excelsior: 'Niet leuk om hier te voetballen'

''We moeten blij zijn met een punt'', reageerde Danny Holla na het doelpuntloze gelijkspel in Rotterdam. ''We hadden een overwicht, maar creëerden te weinig. Vooraf hoop je op drie punten, maar uiteindelijk verdiende de wedstrijd denk ik geen winnaar.''

Koesteren

Zijn ploeggenoot Oussama Assaidi was na ruim negentig minuten blij dat de wedstrijd afgelopen was. ''Ik vind het niet leuk om hier te voetballen, Excelsior vond een puntje mooi. Wij hadden gehoopt op meer, maar het is heel lastig voetballen tegen zo'n ploeg. Ik denk dat we het punt daarom maar moeten koesteren.''

Vier wedstrijden niet verloren

Trainer Gertjan Verbeek moest zijn team een compliment maken. ''Dat wij vandaag hier aantreden met dezelfde fitheid als Excelsior is zeker een compliment waard, met zo'n wedstrijd tegen Ajax nog in de benen. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen dat we weinig tot geen kansen tegen kregen, in dat opzicht gaat het de goede kant op. Voetballend deden we het nog redelijk, maar de creativiteit zat er gewoon niet in. Op het laatst moet je denk ik tevreden zijn met het punt als zo'n laatste corner er nog bijna invliegt. Dat zit dan gelukkig mee. We hebben nu vier wedstrijden achter elkaar niet verloren, daar kunnen we mee verder'', aldus de coach.