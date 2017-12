Assaidi niet blij met wissel: 'Ik vond dat ik in de wedstrijd zat'

"Ik vond dat ik in de wedstrijd zat. Gertjan (Verbeek red.) vertelde mij dat ik naar de kant moest, omdat we dinsdag weer een wedstrijd hebben", sprak de teleurgestelde aanvaller na afloop.

"We hebben de eerste helft goed gespeeld en ADO was niet beter dan wij", vond Assaidi. "De tweede helft was er niks aan de hand, en dan krijg je een ongelukkige goal tegen. We geven het doelpunt weg, er was miscommunicatie tussen de keeper en een verdediger. Als je niet kan winnen moet je een punt pakken."