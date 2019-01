Assaidi over rentree: ‘Had overal kippenvel bij mijn invalbeurt’

Op het moment dat Assaidi zich warm loopt, lukt er bij FC Twente helemaal niets meer. De Grolsch Veste is in slaap gesust, maar als de aanvaller zich mag melden om in te vallen wordt iedereen wakker. Zijn naam galmt door het stadion en iedereen gaat staan. Marino Pusic mompelt de Marokkaan in dat hij vooral moet genieten. ,,En dat heb ik gedaan, ook al had ik overal kippenvel. Ik wist niet hoe ik me moest gedragen. Het is geweldig hoe het publiek mijn naam scandeerde”, vertelt de matchwinner na afloop in de catacomben. Hij lacht breed achter de bos bloemen die hij zojuist in ontvangst heeft genomen.