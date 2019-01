Assaidi terug in wedstrijdselectie FC Twente

Assaidi speelde vorig seizoen voor het laatst voor Twente. Dat was op 29 april 2018 in de wedstrijd tegen Vitesse, waarin de Enschedeërs degradeerden. Hij speelde toen al een tijdje met knieklachten. Na het seizoen werd hij geopereerd. Vlak voor het nieuwe jaar merkte Assaidi al op dat zijn streven was om in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht weer aan te sluiten bij de groep. Vorige week in het oefenduel tegen het Duitse Lotte maakte hij zijn rentree. Hij speelde toen een half uur mee.

Of Assaidi vrijdagavond ook daadwerkelijk in actie gaat komen, is nog even de vraag. „We moeten even afwachten of er vrijdagmorgen een reactie is zijn knie na de training van donderdag”, aldus trainer Marino Pusic. De oefenmeester heeft daarom voor de zekerheid een extra aanvaller opgenomen in de selectie.