Assaidi twijfelgeval bij FC Twente voor duel met AZ

Chileense superfan even terug bij FC Twente

11:05 ENSCHEDE - De grootste FC Twente-supporter uit Chili is deze week voor even terug in Enschede. Kristoffer Serey (35) beleefde twee jaar geleden een bijzondere dag in De Grolsch Veste na een ontmoeting met voormalig speler Felipe Gutiérrez. Sindsdien heeft hij een hechte band met de club en enkele supporters.