Assaidi wijst FC Twente de weg tegen Roda JC

ENSCHEDE - Met tussenpaus Marino Pusic aan het roer is FC Twente goed begonnen aan een cruciale week. De eerste van drie thuiswedstrijden werd winnend afgesloten tegen Roda JC: 3-0. Het is voor FC Twente de derde thuiszege op rij in de eredivisie. Dat gebeurde voor het laatst in september vorig jaar.

Na een dankbaar applaus van de Twente-aanhang voor de overleden Nol Hendriks kort voor de wedstrijd begon het duel met onoplettendheden aan beide kanten van het veld. Eerst schoot Roda-doelman Hidde Jurjus tegen zijn eigen verdediger aan, waarna aan de overkant de assistent-scheidsrechter Dani Schahin in kansrijke positie afvlagde terwijl hij zich niet in buitenspelpositie bevond.



In de achtste minuut toonde Vak-P een doek met de tekst 'Zelfs in gitzwarte tijden durfde Hake vanuit clubbelang het team te leiden. René bedankt!'. Ook klonk 'Hake bedankt' gedurende de wedstrijden meerdere keren vanaf de tribunes.

Assaidi onberispelijk

Fredrik Jensen doorbrak de rommelige beginfase halverwege de eerste helft met een levensgrote kans op aangeven van Danny Holla. De Fin kreeg vrije doortocht richting Hidde Jurjus, maar zag zijn schot acrobatisch gestopt worden door de Roda-doelman. De tackle van aanvoerder Adil Auassar die volgde na het schot bleef onbestraft. Ook een vermeende handsbal van Brondeel net buiten de het strafschopgebied van FC Twente werd even daarvoor door Gözübüyük weggewuifd.

De druk van FC Twente leverde de thuisploeg na een klein half uur spelen de openingstreffer op toen Oussama Assaidi slim naar de grond ging in het zestienmetergebied. De overtreding was van Christian Kum en de strafschop werd genadeloos hard zonder twijfel in de kruising geschoten door Assaidi. Jurjus kansloos, FC Twente op 1-0.

Vermakelijk duel

Een heel snel antwoord van Roda leek in de maak na een goede loopactie van Schahin, maar mede door goed verdedigend werk van Peet Bijen zag de spits zijn punter in het zijnet naast Brondeel verdwijnen. De achtervolging van de Limburgers maakte het duel een stuk aantrekkelijker om naar te kijken. Schahin zag zijn kopbal eenvoudig gepakt door Brondeel en Holla voorkwam met een cruciale ingreep een counter. Daarmee werd de 1-0 voorsprong de kleedkamer ingetrokken.

Cadeautje

Nadat er amper iets gebeurd was in de tweede helft werd FC Twente in het zadel geholpen door de arbitrage toen Assaidi met zijn tweede van de avond de stand op 2-0 bracht. De buitenspeler kreeg de breedtepass van Tom Boere doorgetikt van Luciano Slagveer. Ware het niet dat laatstgenoemde zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevond. Serdar Gözübüyük en zijn assistenten ontging het en de marche van twee doelpunten was daar.

De tweede treffer leek er in eerste instantie voor te zorgen dat Twente het heft meer in handen nam en de bezoekers onder druk zette, maar het tegendeel was waar met mogelijkheden voor Roda JC. Schahin dook gevaarlijk op voor Brondeel maar kreeg zijn teen niet tegen de bal.

Koud kunstje Bijen

Twente profiteerde optimaal van het gebrek aan scherpte en stelde via Bijen een kwartier voor tijd de zege veilig. Waar Boere zijn kopbal uit een hoekschop op de lat zag gaan, schoot de verdediger in de rebound wel raak. Roda JC probeerde het nog in de slotfase, maar het gevaar kwam met name van de kant van FC Twente via Slagveer. Smaakmakker Assaidi ging vijf minuten voor tijd naar de kant, net als de licht geblesseerde Holla, die vervangen werd door Jelle van der Heyden.

Eerste stap gezet

De overwinning kwam na de 2-0 niet meer in gevaar en dus begint FC Twente goed aan een cruciale week met drie thuiswedstrijden waarin de ploeg zich weer kan oprichten. Dinsdag komt FC Eindhoven op bezoek in het kader van de KNVB Beker, waarna vrijdag het thuisduel met Excelsior wacht. FC Twente liet tegen Roda wederom zien goed te kunnen voetballen in eigen huis. Slordig was het wel, maar de ploeg kon het zich permitteren doordat Roda nog slordiger was.

FC Twente - Roda JC 3-0 (1-0)

Score: 26. Assaidi 1-0 (pen.), 57. Assaidi 2-0, 73. Bijen 3-0

FC Twente: Brondeel, Ter Avest, Bijen, Lam, Cuevas, Holla (84. Van der Heyden), Liendl, Jensen (74. Tighadouini), Slagveer, Boere, Assaidi (84. Buckley-Ricketts).

Roda JC: Jurjus, Götz, Auassar, Kum, Vansteenkiste, Gustafson, El Makrini (74. Vankan), Gnjatic (50. Ndenge), Schahin, Rosheuvel, Engels (77. Van Velzen).

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

Gele kaart: Lam, Holla (FC Twente), Kum, Schahin (Roda JC)