Assaidi woest op eigen team: 'We spelen profvoetbal, dit mag niet'

FC Twente leek de laatste weken in een opwaartse lijn. Maar zondag ging het weer faliekant mis, zag ook Assaidi. De aanvaller kon er met zijn hoofd niet bij. “Ik snap niet dat je ,bij een 1-0 voorsprong, zo’n goal weggeeft in de laatste minuut van de eerste helft. We spelen profvoetbal. Dat mag niet. Maar het gebeurt. En dat is verschrikkelijk.”

Daar verzaakte de Twentse verdediging in ieder opzicht. Fran Sol, bekend om zijn kopkracht, werd volledig vrijgelaten. “Afspraken bij hoekschoppen zijn niet nagekomen”, zei Danny Holla. “Het was het breekpunt in de wedstrijd. Anders kun je de koppies bij elkaar steken. Nu gingen we met een rotgevoel de rust in.”