AZ gaat beter met de kansen om dan FC Twente en wint met 3-1 in Enschede

FC Twente startte met dezelfde elf spelers als in het gewonnen duel bij Ajax. Jesse Bosch begon daarom op de bank, net als Jayden Oosterwolde en Dario Dumic, die terugkeerden van blessures. Bij AZ kreeg Tijani Reijnders verrassend een basisplaats. Hij speelde in de jeugd voor FC Twente

Strafschop AZ

FC Twente was de betere ploeg in het eerste half uur en kreeg enkele mooie kansen. Vooral Queensy Menig was twee keer dichtbij de openingstreffer, maar de lat stond in de weg. Aan de andere kant was Myron Boadu telkens gevaarlijk met zijn snelheid. Doelman Joël Drommel verkeek zich ook op de sprint van Boadu en was te laat. De terecht toegekende strafschop werd benut door Teun Koopmeiners.