Balende Brama: ‘Heel stom hoe we die goals tegen krijgen’

FC Twente was in de eerste helft gelijkwaardig aan Vitesse, maar na rust was het eenrichtingsverkeer. FC Twente kreeg de 1-0 tegen na een assist van doelman Remko Pasveer. ,,Superstom. We hebben het deze week honderd keer voorbij zien komen op de training, maar dan gaat het nog mis. Bij die andere goals zagen we er ook niet goed uit. Na de 1-0 proberen we het nog wel, maar we hebben niet veel kansen gehad”, aldus Brama.

Nakamura

Net zo opvallend als de ruime nederlaag, was de wissel van Keito Nakamura vlak voor rust. Een tactische ingreep van Gonzalo Garcia. ,,Dat zal wel met een reden zijn. Ik weet niet goed wat ik daar over moet zeggen. We moeten hier in ieder geval van leren, maar dat zeggen we elke week. Het hield vandaag niet over, maar dinsdag tegen Go Ahead Eagles moeten we er weer staan.”