Balende Michel Vlap na uitschakeling door Fenerbahçe: ‘Deze cijfers vertellen niet het verhaal van deze twee duels’

Wat als… Het tweeluik tegen Fenerbahçe zal de boeken ingaan als ‘wat als-duels’. Wat als Michel Vlap in Istanboel de 2-0 had gemaakt. En wat als de rode kaart voor Youri Regeer vorige week niet was gevallen? Donderdagavond was er weer zo’n ‘wat als-momentje’, na ruim één minuut spelen zelfs toen Ricky van Wolfswinkel een enorme kans kreeg. „We hebben waardig afscheid genomen van Europa. Dat merkte je ook wel aan het publiek, dat ons een staande ovatie gaf”, aldus trainer Joseph Oosting. „Deze steun van het publiek kunnen we gebruiken de rest van het seizoen”, zei Van Wolfswinkel.

Boetekleed

Uiteindelijk verloor FC Twente in Enschede door een rake strafschop, na een onhandige overtreding van Robin Pröpper die het boetekleed aantrok. „Daar baal ik van, dit was totaal onnodig. We waren tot aan dat moment de betere partij”, aldus de aanvoerder. „Je wilt na die 5-1 wat terugdoen. Naar de club, naar de supporters, dat gevoel leefde heel sterk. We hebben ons in twee wedstrijden kunnen meteen met zo’n grote club. Je hoopt op die vroege 1-0 en dan weet je dat er nog alles kan gebeuren. En dat had ook gekund.”