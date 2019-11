Barça-exponent Busquets: ‘Enige waar ik niet aan kan wennen zijn de eetgewoontes’

De opwinding wervelde door het hele lichaam. Kriebels, vlinders, ongeloof. Daar stond hij dan, op één veld met de allerbeste van allemaal: Lionel Messi. Oriol Busquets moest zichzelf heel even in de arm knijpen toen hij hetzelfde hesje als de superster kreeg. Was dit een droom? Was dit FIFA 2019, of was dit nou echt? Wat bleek: het was echt. “Ik dacht alleen maar: wauw, hier ben ik dan! Hoe goed hij is als je met hem op het veld staat? Daar zijn gewoon geen woorden voor.” Messi zelf zei ook niet zoveel. Af en toe kreeg de jonge Oriol een aanwijzing en een compliment van de meester. Messi sprak op die training vooral met zijn voeten en dat is voor elke liefhebber de taal van de liefde. Terwijl Gerard Pique hem een bal toespeelde smolt een tiener weg. Oriol Busquets hoorde er eventjes helemaal bij.